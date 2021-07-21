Kurban etinin yanında ayran ya da cacık olsun

Kurban Bayram'ında yanlış ve kötü beslenmeden uzak; daha keyifli ve rahatsızlıklardan uzak geçirmeniz için pişirme tekniklerinden porsiyon kontrolüne kadar her şeye dikkat edilmelidir. "Yaşamın her evresinde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmede besinlerin çeşitliliğiyle birlikte, besinlerin doğru pişirilmesi ve uygun koşullarda saklanması çok önemlidir" diyen Uzman Diyetisyen Ayşegül Yavuz, Kurban Bayramı süresince beslenme ile ilgili tüyolar verdi…

Uzman Diyetisyen Ayşegül Yavuz; "Besin öğesi kayıplarının en aza inmesi ve hastalık riski oluşturabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması için hijyen kurallarına uymak olmazsa olmazımızdır. Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra, hatta sabah kahvaltısında tüketmek en sık yapılan yanlışlardan biridir. Kurban etinin, kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerekiyor. Kurban Bayramın da et tüketimi ile birlikte tatlı tüketimi de artmaktadır. Ancak bu dönemde özellikle kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Kırmızı et ve tatlı tüketimi arttığından kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları risk altındadır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp Kurban Bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin çeşitliliğine ayrıca özen gösterilmelidir" dedi.

Veteriner kontrolü olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen kurbanlık hayvanlardan insanlara tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıkların bulaşma riski yüksektir.

Bayram günü kesilen hayvan eti, dinlendirilmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik (rigor mortis) hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık veya ishal gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken kişiler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir.

HIZLI PİŞİRMEYİN

Taze kurban etleri tüketilecekse, pişirmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Etlerin ilave yağ kullanmadan kendi yağı ile kısık ateşte ve uzun sürede pişirilmesi en sağlıklı pişirme yöntemidir.

Bayramda aşırı miktarda et tüketimine bağlı olarak gereğinden fazla protein ve yağ alımı gerçekleşir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Buna ek olarak pişirme esnasında eklenen yağ, birçok hastalığa ve yeni hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar. Bu nedenle porsiyon kontrolü, dikkat edilmesi gerekenlerin en başında gelmelidir.

Eti kızartmak yerine; pişirirken yağsız tava, fırın ya da sulu pişirme teknikleri kullanılması, sağlımız için en çok tercih edilmesi gereken yöntemlerdir.

Mangal yapılacaksa pişirilen et ve ateş arasında en az 15 cm olması gerekiyor. Etler hızlı pişirildiğinde etin dış yüzeyi sertleşeceğinden, iç taraf pişmeyebilir. Ateş harlıyken değil köz haline geldiğinde pişirilmelidir. Etlerin yanmamasına özen gösterilmeli. Çünkü bu yanıklardaki nitrit, nitrat gibi maddeler kanserojen etkiye sahiptir.

PİŞMİŞ İLE ÇİĞ ET TEMAS ETMEMELİ