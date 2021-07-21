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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Kurban parası toplayıp kesim yapmadılar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kurban parası toplayıp kesim yapmadılar
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem hizmetler yapılanmasında görevli MİT mahrem imamı Erkan Irmak, kaydettiği video ile örgüt tarafından 100 dolar himmet toplandığını, bu paraların 25 doları ile Afrika'da kurban kesildiğinin söylendiğini ancak geriye kalan parayla ne yapıldığını sadece yetkili imamların bildiğini anlattı. Irmak, adak, akikaların paralarının alındığını ancak kesimin de yapılmadığını söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamı Erkan Irmak, kaydettiği video ile örgütün maddi kaynaklarını anlattı. Irmak, kurban bayramı öncesinde örgüt üyelerinden para toplandığını ancak toplanan paraların sadece yüzde 30'u ile kurban kesimi yapıldığını, kalan para ile ne yapıldığını sorumlu imamların bildiğini kaydetti.

ÖRGÜTE MALİ KAYNAK
Kurban bayramı öncesinde himmetlerin bedelinin 100 dolar olarak belirlendiğini ancak 30 dolar üzerinden kesim yapıldığını söyleyen Irmak, "Kurban mesulü diye adlandırılan şahıs, 'Özellikle vacip olanları keselim, geriye verilen akikadır, adaktır bu tip olanlar kesilmese de olur. Allah onların niyetlerine göre inşallah kabul eder' diye geçiştiriyordu. Kesilmeyen kurbanların paralarını da yetkili imamlardan başka bilen yok. Bu paraların örgütün içinde bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kurban parası toplayıp kesim yapmadılar
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