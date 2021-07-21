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Giriş Tarihi: 21.7.2021 18:09

Kurbanlıklar kaza kurbanı oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kurbanlıklar kaza kurbanı oldu

Şanlıurfa- Gaziantep yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Tırda bulunan 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa- Gaziantep yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Tırda bulunan 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza Şanlıurfa-Gaziantep yolunda meydana geldi. 25 ABD 571 plakalı tırın şoförü Emin Malazgirt direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi.

Küçükbaş hayvanların yüklü olduğu tırın yan yatmasıyla yaklaşık 42 koyun yola saçıldı. Yola saçılan koyunlar telef olurken yol adeta kan gölüne döndü. Olay yerine giden itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, tır şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol bir süre trafiğe kapatılırken, temizlendikten sonra tekrardan trafiğe açıldı.

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Kurbanlıklar kaza kurbanı oldu
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