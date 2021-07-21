Mandacı zihniyet dile geldi





AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu: Sayın Savaş, bu açıklamanız Millet İttifakı'nın adayının küresel oligarklar tarafından belirleneceğinin itirafı mıdır? Eğer bu bir itirafsa; aday, milletin değil, uluslararası karar vericilerin mi emrinde olacaktır? O halde cumhuriyetin kurucu ilkelerini diline pelesenk edenler manda ve himayeyi kabul etmiş olmuyorlar mıdır?