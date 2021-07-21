SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşmada çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni varyantlara değindi, Türkiye'nin bu mutasyonların pençesine düşmediğini belirtti. Erdoğan, KKTC ziyaretinin çok önemli olduğu söyledi, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Günbey Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır." dedi.

"SALGINDA YENİ VARYANTLARIN PENÇESİNE DÜŞMEDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Bu bayramı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak gönülden idrak ediyoruz.

Organize sanayi bölgelerinde sürekli yer açma çabaları var. Bunlar istihdamı olumlu etkiliyor.

2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz.

"BİZİM İÇİN BAĞIMSIZ DEVLETLER VARDIR"

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Günbey Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır.

"SON VİRAJA GİRDİKLERİNİN FARKINDALAR"

Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimi bu konuda kararlı gördüm. Her türlü gayreti sergileyeceğiz. Bunun somut neticelerini de inşallah yakında görmeye başlayacağız.

Türkiye 2023'e çok daha farklı girmenin peşindedir. Ülkemizi demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkında.

"KARŞIMIZDAKİLERİN YALANLARI SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ PATLAYIP GİDİYOR"

İşte bunun için her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız.