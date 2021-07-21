Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!
Giriş Tarihi: 21.7.2021 11:43 Son Güncelleme: 21.7.2021 11:52

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ı arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA