Son dakika! Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'konfor' tepkisi: Ne zaman vurulacak diye izliyordu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Erdoğan 15 Temmuzda uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu." sözlerine de cevap verdi.
"NE ZAMAN VURULACAK DİYE BEKLİYORDU"
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bizim o gece geldiğimiz uçak, 14 kişilik bir uçaktı. Üstelik o gece F-16'lar bizim üzerimizden gidip geliyorlardı. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu. Derdi oydu. Ama kudret, kuvvet sahibi olan Allah'tır. Orada on binler bizi bekliyordu. Biz on binlerle buluştuk, on binlerle kucaklaştık. On binlerle beraber üzerimizden geçen F-16'lar da oldu, helikopterler de oldu. Bunları bir taraftan takip ettik. Bu işi yaşayanlardan bir tanesi de Ümit Paşa'ydı, o zaman Birinci Ordu Komutanı'ydı. Önce ona bir açıklama yaptırdık, ardından da biz basın açıklamamızı yaptık. Biz oradaydık ve noktayı koyacağım zamana kadar biz Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmadık. Noktayı koyduk ve ertesi gün oradan o şekilde ayrıldık.
"BUNLARIN YALAN ÜZERİNE KURULU HAYATLARI VAR"
Bunların hayatından, bunların başından geçmiş böyle bir şey yok, olmamış zaten. Bunların sadece yalan üzerine kurulu bir hayatları var, bir düzenleri var. Akşam bir başka yalan, sabah bir başka yalan… Hele bunları konuşan zatın zaten siyasette bir dünyası yok. Biz tabii hayatımızı siyasetin içinde bu tür olaylarla yaşayarak geçirdiğimiz için böyle bir farklılığımız var. Onun için de hayata bakışımız çok çok farklı. Biz o gece de her zaman olduğu gibi sadece Rabb'imize güvendik."
"ADETA O GECEYİ CANLANDIRIYOR"
Ankara'daki 15 Temmuz Müzesi'nin görülmesini tavsiye eden Erdoğan, güzel bir eserin ortaya çıktığını söyledi. Erdoğan, "Adeta o geceyi canlandırıyor. Sizi alıp beş yıl önceye götürüyor." dedi.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 'Bir meydan okuma yapıyoruz'