Son dakika haberleri: Barış Pınarı bölgesine hava saldırısı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: MSB duyurdu! Havan saldırısı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.