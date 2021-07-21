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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Havan saldırısı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:23 Son Güncelleme: 21.7.2021 19:33

Son dakika: MSB duyurdu! Havan saldırısı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Havan saldırısı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Barış Pınarı bölgesine hava saldırısı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MSB duyurdu! Havan saldırısı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! Havan saldırısı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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