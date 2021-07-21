Son pazarlıklar yapıldı

Bayramın ilk gününde kurban pazarlarında yaşanan yoğunluk, müşterilerin büyük bir kısmının kurbanlıklarını almasıyla ikinci günde yerini boş çadırlara bıraktı. Kurbanlıklarını bayramın birinci gününe nispeten daha uygun fiyata satın almak isteyenler pazarların yolunu tuttu. Zarar etmemek için kurbanlıklarını elden çıkarmak isteyen hayvan sahipleri ise son alıcıları kaçırmamak uğruna fiyatları tabana çekti. Bayram öncesinde ortalama fiyatı 2 bin lira olan küçükbaşın fiyatı, bin 400 lirayı görürken, bayram öncesi ortalama 35 bine satılan büyükbaşlar ise 27 ila 28 bin lira bandında alıcı buldu.

GERİ GÖTÜRMEK DAHA MALİYETLİ



Bayramın ikinci gününde de umduğunu bulamayan hayvan satıcısı Rasim Mutlu "Hayvanlarımın çoğu elimde kaldı. Yem fiyatları, nakliye fiyatları derken hayvanları geri götürmek daha maaliyetli oluyor. Ben de bu bayramı zararsız kapatmak için akla karayı seçiyorum. Yaklaşık 500'er lira indirime gittik ama yine de alıcı bulamıyoruz" diye konuştu. Hayvanlarının hepsini satan Kerem Yılmaz ise "Büyükbaş hayvanların neredeyse hepsini bayramdan önce sattık. İnsanların hayvanlarını koyacak yeri olmadığınden bayramın ilk gününe kadar bende kaldı hepsi. Daha sonra alıp gittiler, ben de şimdi toparlanıyorum. Bu bayram istediğimiz gibi geçti" dedi.