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Giriş Tarihi: 21.7.2021 22:51

Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı

AA
Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Çin halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Hınan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"TAZİYELERİMİZİ İLETİYOR, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Çin halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 25 kişi yaşamını yitirmişti.

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Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı
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