Üsküdar'da 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtıldı

Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Üsküdar Belediyesi, bu yıl geleneği daha da yukarıya taşıdı. Hayırseverlerin de desteği ile Bin 250 adet kurbanlık satın alan Üsküdar Belediyesi, 30 tonu bulan kurban etini adresleri daha önceden belirlenen Üsküdar'daki 5 binden fazla aileye tek tek ulaştırdı.



Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye'deki aşevinde parçalara ayrılarak 6'şar kiloluk paketler halinde hazırlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen aşevindeki çalışmaları yerinde inceleyerek dağıtımın titizlikle sürdürülmesi için denetimde bulundu. Aşevinin uzman kasapları tarafından parçalara ayrılan ve paketlenen kurban etleri özel olarak temin edilen klimalı soğuk zincir mobil araçlarla gün boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 5 binden fazla aileye iki gün içinde 30 ton kurban etini dağıtmanın ciddi bir organizasyon gerektirdiğini söyledi. Türkmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Bayram paylaşmak, kucaklaşmak, sevgi ve saygıyı, hoşgörüyü zirveye çıkarmaktır. Kurban aynı zamanda bir ibadet ve Allah'a yaklaşma vesilesi. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamaya gayret gösterdik. Bu yıl bin 250 tane küçükbaş hayvan aldık. Bunların her biri yaklaşık 25 kilo et veriyor. 30 ton eti Üsküdar'da kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Bugün ve yarın Üsküdar'da 5 bin haneye bu etleri parçalanmış, hazır ve taze bir şekilde ileteceğiz.

Soğuk hava deposu olan araçlarımızla et dağıtımını yapıyoruz. Havaların çok sıcak olması sebebiyle kurban etlerinin soğuk zincirle hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Bu yardımda hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri çoktur. Bu hayvanları hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ve belediyenin imkânlarıyla aldık. Ben kurbanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin, hemşehrilerimize daha nice sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum."