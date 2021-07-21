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Giriş Tarihi: 21.7.2021

‘Vatan bize emanet, siz de Allah’a emanet olun’

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
‘Vatan bize emanet, siz de Allah’a emanet olun’
Sınır bölgesindeki karakollarda da bayram coşkusu vardı. Askerler aileleriyle görüntülü görüşmeyle bayramlaştı, içtimada şeker ve kolonya ikramı yapıldı. Hatay Kırıkhan'daki Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'nda görevli piyade er Semih Sevencan'ın memleketi Trabzon'daki annesi Fatma Sevencan ile görüşmesinde, "Vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun" dedi. Edirne'de, Yunanistan sınırına yakın bir noktadaki Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda ve Ağrı Doğubayazıt'ta İran sınırındaki karakollarda da bayram coşkusu vardı.
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‘Vatan bize emanet, siz de Allah’a emanet olun’
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