Yaktığı sigara sonu oldu

İzmit İlçesinde bir bakım evinde kalan ve rahatsızlığı nedeniyle odasında oksijen tüpü bulunan Aytekin Tekinalp(56), yaklaşık 20 gün önce bir süre tüpe bağlı kaldıktan sonra sigara içmek istedi.

Ancak çalışır durumda olan oksijen tüpü, Tekinalp'ın sigarayı yakması ile birlikte alev aldıç görevlilerin fark etmesi ile kurtarılan ve yüzü ike vücudunun değişik bölgelerinde yanıklar oluşan tekinalp önce özel bir hastaneye ardından ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Tekinalp sabah saatlerinde hayatınoı kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi Kartepe Ataevler Camiinde klılınan öğle namazı sonrası Köseköy İstasyon Mezarlıında toprağa verildi.