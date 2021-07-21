YOL TV'den yeni provokasyon! Mera kavgasını Türk-Kürt kavgası diye servis ettiler

OLAYI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bazı haber siteleri ise mera kavgasını 'Kürt aileye ırkçı saldırı' diye servis etse de bu provokasyonları tutmadı. Aynı haber siteleri 10 gün önce de 'Konya'da Kürt aileye ırkçı saldırı' adı altında bir haber daha servis etmiş olayın sadece aralarında daha önceden husumet bulunan komşular arası kavga olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından şu açıklamaya yer verildi:

"Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde; 2012 yılından bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların hayvan otlatma esnasında hayvanların zaman zaman Kayhüyük Mahallesinde ikamet eden şahıslara ait tarlalara girmesi nedeniyle, Kayhüyük mahalle sakinleri ile sürü sahipleri arasında çıkan tartışma silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştür. Hayvan sahiplerinden Hakim DAL kurşuna hedef olup yaralanmış ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde vefat etmiştir. Olay hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi üzerine çıkan husumetten kaynaklanmaktadır. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam etmektedir. Konunun mecrasından çıkarılarak etnik saiklerle yapıldığı propogandasına vatandaşlarımızın itibar etmemesi önem arz etmektedir."