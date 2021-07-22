Artvin'deki HES provokasyonu patladı! Haberler gerçeği yansıtmıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Sosyal paylaşım siteleri ve bazı inretnet sitelerinde; Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde dükkanında mahsur kalan esnafın 'HES patladı böyle oldu, doğayla oynamayacaksınız' şeklindeki iddiaları yer aldı.
YALAN HABER OLDUĞU BELİRTİLDİ
Söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, selin ağaçları söktüğü bildirildi. ABC Gazetesi'nin 'HES patladı, böyle oldu' başlıklı haberinin kamuoyunda algı operasyonuna ilişkin yalan haber olduğu ifade edildi.
SEL NEDENİYLE GÖÇÜK ALTINDA KALAN 1 KİŞİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin'de meydana gelen selle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!" ifadelerine yer verdi.