Artvin'deki HES provokasyonu patladı! Haberler gerçeği yansıtmıyor

SEL NEDENİYLE GÖÇÜK ALTINDA KALAN 1 KİŞİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin'de meydana gelen selle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!" ifadelerine yer verdi.