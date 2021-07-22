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Giriş Tarihi: 22.7.2021 10:03 Son Güncelleme: 22.7.2021 10:04

Bayram haftasında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Bayram haftasında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kurban Bayramı'nın başlaması sonrası "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Kabine toplantısında 84 milyonu ilgilendiren kararlar alınıyor ve bu kararlar toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruluyor. Cumhurbaşkanlığı takvimine göre, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı sonrası, kurban bayramının 9 gün olduğu açıklanmıştı. Önemli kararların alındığı her kabine toplantısı tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle de "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu gündeme geliyor. Peki, Temmuz ayında sonraki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? İşte, son kabine toplantısına ilişkin detaylar ve sonraki kabine toplantısının tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar ile şunlar olmuştu;

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.

Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.

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Bayram haftasında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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