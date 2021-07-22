Bayram haftasında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? Temmuz Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeler ve kabine kararları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Önceki toplantının üzerinden uzun bir süre geçmesinin ardından "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Kabine toplantısında 84 milyonu ilgilendiren kararlar alınıyor ve bu kararlar toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında Başkan Erdoğan tarafından duyuruluyor. Cumhurbaşkanlığı takvimine göre, Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?