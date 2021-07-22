CHP ve İYİ Parti’nin ‘trol’ kavgası





Cihangir İslam'ı yok saydığını ima eden bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" dedi. Bu ifadelerin ardından İslam bir tweet serisiyle İYİ Partili Türkkan'a cevap verdi. Daha sonra Türkkan, İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi. İslam'ın Türkkan ile yaşadığı polemik, Millet İttifakı'nda da krize neden oldu. Bazı siyasi isimler, Cihangir İslam'a ağır sözler sarf etti.