CHP ve İYİ Parti’nin ‘trol’ kavgası

CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri mülteci tartışması üzerinden birbirine girdi. İYİ Partili isimler, ittifak ortağı CHP'li Cihangir İslam'a "trol" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter'da, "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklinde bir paylaşım yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise, Türkkan'ın paylaşımına, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yorumunda bulununca ikili arasında tartışma çıktı.
Cihangir İslam'ı yok saydığını ima eden bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" dedi. Bu ifadelerin ardından İslam bir tweet serisiyle İYİ Partili Türkkan'a cevap verdi. Daha sonra Türkkan, İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi. İslam'ın Türkkan ile yaşadığı polemik, Millet İttifakı'nda da krize neden oldu. Bazı siyasi isimler, Cihangir İslam'a ağır sözler sarf etti.
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, CHP'li Cihangir İslam'a yönelik "Herkes trolüne sahip çıksın" paylaşımı yaparken, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise "Ne diyelim ? Zavallı..." ifadesini kullandı.
Memleket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. İlke Deniz Durna ise, "Böyle bir adamı CHP'de milletvekili yapan, orada barınmasına sebep olan, onunla midesi bulanmadan siyaset yapan herkesin suratına tükürmek lazım" dedi.
CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışması sosyal medyada engellemeyle bitti
CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan twitterda birbirine girdi
İYİ Partililerin tepkisi sonrası, sosyal medyada Cihangir İslam'ın partiden ihraç edilmesi talep edildi. CHP'li bazı isimlerin ise İslam'ın tartışma yaratan sözleri ile ilgili CHP Genel Merkezi'ne şikayette bulunduğu öğrenildi.