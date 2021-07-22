Duygu dolu mektup... Gençler şehit müdürün kabrine bıraktı...

Katil Nasuh Çulcu tarafından Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün içerisindeki Polisevi'nde hedef gözetilerek 1'i başından üç kurşunla şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in (46) İstanbul Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki kabrine; Aziz şehitlerine sahip çıkan gençler duygu dolu bir mektup bıraktı. "Şehidimin son emanetine" cümlesiyle başlayan ve Türk Bayrağı ile süslenmiş mektupta "Kahramanlarımızın geride bıraktığı siz kıymetli büyüklerimizin her daim yanına olacağımızı, Aziz şehidimizin uğruna ödediği bedeli unutmadan; ona layık hayat süreceğimizi belirtmek istiyoruz. Şehidimizin bıraktığı noktadan mücadele etmeye devam edecek ve bu kutlu görevi tıpkı şehidimizin de arzulayacağı şekilde bizden sonraki nesillere aktarmak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız" ifadelerine yer verildi.





"KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİN KIYMETLİ AİLESİ..."

Arif Nihat Asya'nın Bayrak Şiiri'ndeki "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder! Gölgende bana da; bana da yer ver" cümlelerinin yazıldığını duygu dolu mektupta "Türk Milleti'nin istikbali için canından, cananından, özünden geçmiş kahraman şehidimizin kıymetli ailesi; Türk Gençleri olarak bizler de sizin evladınız sayılırız. Bayramınızı en içten duygularımızla kutluyor, ellerinizden öpüyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Şehidin atan kalbi; kısılmayan gür sesiyiz!" yazıldı.





POLİSEVİ'NDE YEMEK YERKEN ŞEHİT ETMİŞTİ

Açığa alınan Polis Memuru Nasuh Çulcu'nun bir kadın polisi rahatsız ettiği gerekçesiyle Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldığı ve göreve başladığı Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bu defa da E.A. isimli bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği iddia edilmişti. İddiaya göre; durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in bu durumu rapor ettiği ve Nasuh Çulcu'ya ikaz yazıldığı öne sürülmüştü. Katil Nasuh Çulcu; 13 Temmuz'da Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polisevi'nde yemek yiyen Hasan Cevher'i hedef gözeterek üç kurşunla şehit etmişti.