İletişim Başkanı Altun ve Sağlık Bakanı Koca’dan sel felaketinin yaşandığı Arhavi mesajı

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları ifade etti:

"Aşırı yağışlardan dolayı sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'ye büyük geçmiş olsun. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgededir. Devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla en kısa sürede yaraların sarılmasını temin edecektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Artvin Arhavi'de göçük altında kalan ve hastaneye nakli yapılan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.