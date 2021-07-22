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Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan Habertürk'e tepki: Karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor
Giriş Tarihi: 22.7.2021 19:00 Son Güncelleme: 22.7.2021 19:08

İletişim Başkanı Altun'dan Habertürk'e tepki: Karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor

İletişim Başkanı Altun'dan Habertürk'e tepki: Karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi. Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!" dedi.

Son dakika haberi... Son zamanlarda artan yalan haber ve provokasyonlar Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu duruma yaptığı açıklamalar ile sert tepkiler gösterdi. Altun son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Habertürk'ü eleştirdi.

"KARALAMA, DEZENFORMASYON VE YALAN HABERDEN VAZGEÇMİYOR"

Açıklamada, Habertürk'ü kınadıklarını vurgulayan Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!" dedi.

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İletişim Başkanı Altun'dan Habertürk'e tepki: Karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor
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