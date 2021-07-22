İletişim Başkanı Altun'dan Habertürk'e tepki: Karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor

Son dakika haberi... Son zamanlarda artan yalan haber ve provokasyonlar Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu duruma yaptığı açıklamalar ile sert tepkiler gösterdi. Altun son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Habertürk'ü eleştirdi.