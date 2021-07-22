Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kahvesini yudumlarken vurulmamızı bekliyordu
Giriş Tarihi: 22.7.2021

Kahvesini yudumlarken vurulmamızı bekliyordu

Hilâl Kaplan Hilâl Kaplan
ŞEBNEM BURSALI ŞEBNEM BURSALI
Kahvesini yudumlarken vurulmamızı bekliyordu

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi F-16’lar üzerimizden gidip geliyordu. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu. Derdi oydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Kıbrıs gezisi dönüşü öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan dış politikadan iç politikaya önemli mesajlar verdi:
(Muhalefetin 15 Temmuz'u, "tiyatro" ve "kontrollü" gibi söylemlerle sulandırma, hafifleştirme söylemleri): Bizim o gece geldiğimiz uçak, 14 kişilikti. Üstelik o gece F-16'lar bizim üzerimizden gidip geliyordu. Bunlar ise tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Orada da kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhalde bizi izliyordu. Derdi oydu. Ama kudret, kuvvet sahibi olan Allah'tır. Bunların sadece yalan üzerine kurulu bir hayatları, düzenleri var. Hele bunları konuşan zatın zaten siyasette bir dünyası yok.
(CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri göndereceğim" ve "Kuvayı Milliye geleneğinden geliyorum" açıklamalarına ilişkin): "Ben Atatürk'ün partisiyim" diyen bu adam, "Kuvayı Milliye geleneğinden geliyorum" diyor ama bir defa Kuvayı Milliye ruhundan haberi yok. Tavsiye ediyorum; Misak-ı Milli'yi bir öğrensin. Neyi kapsıyor? Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız. Şu anda bunlar bize sığınmışlar; el-eman diliyorlar. Bu el-eman dileyenlere "Hadi geldiğiniz yere dönün" diyemeyiz. Bu insani, vicdani ve İslami bir yaklaşım tarzıdır. Ama bu adamın böyle bir derdi, sıkıntısı yok ki. Bizim derdimiz var, bizim sıkıntımız var. Biz insana insanca yardım etmenin gayreti içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Bu nasıl bir devlet adamı veyahut da nasıl bir siyasetçi onu da anlamakta zorlanıyorum. Hani yanında güya elçilik falan yapmış olanlar var; onlara da bir sor. BM kurallarına göre, mülteciler gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönebilir. Kimlerin eline kaldı siyaset; yandık!



(CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın "KHK'lıların haklarında yargı kararı olsa dahi görevlerine iade edilecek" açıklaması): Bunlar bunları nasıl söyleyebiliyorlar anlamıyorum. Olabilir mi böyle bir şey? "Yargı kararı bile olsa" ne demek! Yargı kararı varsa bitmiştir o zaten. Bunlar nerede geziyor, nerede dolaşıyor?
(Kıbrıs gezisine liderlerin davet edilmesi): Oğuzhan Bey, Erbakan Hocamızın oğlu Fatih Bey, Önder Aksakal gibi Temel Bey de davet edildi. Ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İYI Parti genel başkanları da davet edildi. Maalesef onlar da gelmedi. Ben maksat hasıl oldu diye düşünüyorum.

LİBYA İÇİN AB HAYIRLI BİR RÜYA DEĞİL
(Afganistan'dan kitlesel göç ve Türkiye'nin sınırlarında aldığı önlemler): Güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Pakistan'la görüşmelerimiz var. İşin bir de Taliban boyutu var. Onlarla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sıkıntının boyutu gerçekten büyük.
(AB'nin Libya'da bir askeri misyon gönderme planına dair): Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin daveti üzerine Libya'da bulunuyoruz. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarılarla ülkenin uzun süreli bir iç savaşa sürüklenmesini engelledik. Böylece BM öncülüğündeki siyasi sürecin de önünü açtık. Libya yönetimi, AB ülkelerini kendileri için pek hayırlı bir rüya olarak zaten görmüyor.



BİZ BUNLARIN HER ŞEYİNİ BİLİYORUZ
(Fransa lideri Macron'un YPG'ye bağlı oluşumla görüşmesi): Alıştık artık. Macron benimle hem iyi geçinmek istiyor, "Artık birbirimize böyle yüklenmeyelim" diyor. Ama öbür taraftan da PKK'nın, YPG'nin bu tür uzantılarıyla el ele adım atıyorlar. Kaldı ki şu anda zaten bunlar koalisyon güçlerinde Amerika ile beraberler. Teröristlere ciddi manada destekler veriyorlar. Türkiye gibi bir ülkenin bunlardan haberi olmayacağını zannediyorlar. Ama biz bunların bütün olanını bitenini her şeyini biliyoruz. Ve üzerlerine üzerlerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz.

MUHALEFETİN YALAN TERÖRÜ BÜYÜK TEHDİT
(Medya ve sosyal medyada yer alan yalan haberlerle ilgili ciddi cezai müeyyide öngören yasa çalışması): Meclis'imiz sosyal medya ile alakalı bir yasa geçirdi. Fakat yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor, ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık. Ekimde Meclis'te bir çalışma yürütülecek. Fakat sorun çok daha can yakıcı. Çünkü bizdeki muhalefet partisi yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Dolayısıyla demokrasimiz adına çok daha büyük bir tehdit. Daha fazla katlanamayız. Çünkü bu da bir terör. Onun için üzerine gitmemiz lazım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahvesini yudumlarken vurulmamızı bekliyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA