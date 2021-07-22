Mera kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Konya
'nın Meram
ilçesi Çakırlar mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Dal ailesi ile Kayhüyük mahallesindeki köylüler arasında hayvan otlatma yüzünden 5 yıl öncesinden husumet oluştu.
Yıllardır hayvanların tarlalarına girip zarar verdiğini söyleyen köylülerin tüm uyarılarına rağmen Dal ailesi bu duruma kayıtsız kaldı. Dün de hayvanlarını köylülerin merasına salan aile ile köylüler arasında tartışma çıktı. Diğer köylülerin de katılmasıyla tartışma bir anda büyüdü.
Çıkan kavgada Hakim Dal av tüfeğiyle vurularak, Hamdi ve Sofi Dal da darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hakim Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Terör örgütü yandaşı bazı haber siteleri ise mera kavgasını 'Kürt aileye ırkçı saldırı' diye servis etti. Bölücü sitelerin bu provokasyonu da tutmadı. Aynı haber siteleri 10 gün önce de 'Konya'da Kürt aileye ırkçı saldırı' adı altında bir haberi servis etmiş, olayın iki komşu arasındaki husumetten kaynaklanan kavga olduğu ortaya çıkmıştı.