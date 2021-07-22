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Giriş Tarihi: 23.7.2021 00:27

Muğla’da vakalar yüzde 100 arttı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da vakalar yüzde 100 arttı!

Koronavirüsle mücadele uygulanan aşılamada Türkiye birincisi olan Muğla’da, haftalık vaka sayısı yüzde 100 arttı. Kurban Bayramı tatilinde akın edilen turizm cennetinde, önceki hafta yüz binde 16 olan vaka sayısı, son açıklanan tabloda yüz binde 33’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arası illere göre haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayınladı. Koronavirüs aşısında Türkiye birincisi olan Muğla'da, son yayınlanan haritada haftalık sayısı yüzde 10 arttı.

Buna göre Muğla'da, 3-9 Temmuz arası yüz binde 16,69 olan sayı, 10-16 Temmuz arasında yüz binde 33,44'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı haritaya şu notu düştü: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."

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Muğla’da vakalar yüzde 100 arttı!
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