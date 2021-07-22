Muğla’da vakalar yüzde 100 arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arası illere göre haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayınladı. Koronavirüs aşısında Türkiye birincisi olan Muğla'da, son yayınlanan haritada haftalık sayısı yüzde 10 arttı.

Buna göre Muğla'da, 3-9 Temmuz arası yüz binde 16,69 olan sayı, 10-16 Temmuz arasında yüz binde 33,44'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı haritaya şu notu düştü: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."