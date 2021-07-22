Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce "Narkotik Suçlarının Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalarda, Kurtalan ilçesi karayolu (Kilit-1) üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan, F.A. , E.Ç. ve B.B. isimli şahıslardan 21 kilo 420 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonların devamında, merkez GAP Taksi civarında yapılan kontrollerde, V.T. isimli şahsın üzerinden 4,40 gram toz esrar maddesi, Eruh ilçesi karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan M.S. ve S.K. isimli şahıslardan, ayakkabı sileceği içerisine gizlenmiş 4 gram metamfetamin maddesi ve Kooperatif Mahallesi üzerinde yapılan kontrollerde B.S. isimli bayan şahıstan 1,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.