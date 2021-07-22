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Giriş Tarihi: 22.7.2021 17:57

Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Siirt Kurtalan karayolu polis kontrol noktasında durdurulan araçta 21 kilo 420 gram kubar esrar ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce "Narkotik Suçlarının Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalarda, Kurtalan ilçesi karayolu (Kilit-1) üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan, F.A. , E.Ç. ve B.B. isimli şahıslardan 21 kilo 420 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonların devamında, merkez GAP Taksi civarında yapılan kontrollerde, V.T. isimli şahsın üzerinden 4,40 gram toz esrar maddesi, Eruh ilçesi karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan M.S. ve S.K. isimli şahıslardan, ayakkabı sileceği içerisine gizlenmiş 4 gram metamfetamin maddesi ve Kooperatif Mahallesi üzerinde yapılan kontrollerde B.S. isimli bayan şahıstan 1,63 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
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