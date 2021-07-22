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Giriş Tarihi: 22.7.2021 19:38 Son Güncelleme: 22.7.2021 19:43

Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca mesajında, "Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." ifadelerini kullandı.

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." dedi.

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Son dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı
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