Son dakika haberi | Teröristbaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a şok: Nokta operasyon

TAM O ANDA DÜĞMEYE BASILDI

Görüntülerde sivil bir arazi aracının köyden çıkış yaparak Akçabudak köyüne doğru patika yolda ilerlediği tespit edildi. Adım adım izlenen aracın sivillerin yerleşim alanından uzaklaşması beklendi. Araçta yüzde bir ihtimal bile olsa sivillerin olabileceği hassasiyetini değerlendiren Jandarma ekipleri, dağlık ve ormanlık bölgeye ulaşan aracın bir yamaçta durduğunu SİHA görüntülerinden takip etti. Silahlı teröristin araçtan inerek ormanlık alana doğru gitmeye çalıştığı sırada operasyon için düğmeye basıldı. Takip edildiğinin farkında bile olmayan terörist, SİHA'nın hedefe kilitlenen akıllı mühimmatıyla vurularak etkisiz hale getirildi.