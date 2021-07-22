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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz
Giriş Tarihi: 22.7.2021 12:41 Son Güncelleme: 22.7.2021 12:47

Son dakika: İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz

Son dakika haberine göre PKK terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

KARTAVİN DAĞI BÖLGESİNDE OPERASYON

Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA - SİHA destekli operasyonda aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 PKK terör örgütü üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

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Son dakika: İçişleri açıkladı! Ağrı'da PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz
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