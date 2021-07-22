Türkiye’nin gücünden habersiz şeamet tellalları karanlık fotoğraf çizmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu. Konuşmasına partililerin bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan şunları söyledi:
Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye
henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.
Pek çok sektörde vasıflı-vasıfsız eleman ihtiyacı had safhaya çıktı. Bilhassa belli alanlarda yetişmiş işgücü adeta karaborsaya düşmüş durumda. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Türkiye'nin potansiyelinden, gücünden, büyüklüğünden habersiz şeamet tellalları sürekli tersini söylüyor. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.
Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatlerle, yalanlarla, ikiyüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır.
Ülkemizi, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasının ehemmiyetine vurgu yapıyoruz.
Şu gerçeği hatırlatmak istiyorum, sahada biz varsak, her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak, özellikle karşımızdakilerin söylediği yalanlar ve iftiralar sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Ama biz sahayı boş bırakırsak, o zaman söylenen yalanlar gülleye dönüşüp tepemize düşmeye başlıyor.
TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA TOPLANIP BİZE MEYDAN OKUDU
(Başkan Erdoğan'ın "Artık güney, kuzey yok" açıklamalarına ilişkin "Süreç Kıbrıs Türk Devleti'ne mi gidiyor?" sorusu üzerine):
Brüksel'de biz Miçotakis'le (Yunanistan Başbakanı)
yaptığımız görüşmede, kendisine "Bundan sonra
üçüncü ülkeyi, dördüncü ülkeyi aramıza koymanın
anlamı yok" dedim. Anlaştık. Görüşmemizden
sonra sen kalk, Amerika'da ne kadar Türkiye düşmanı
varsa, onları yanına topla! Onlarla beraber
güya bize meydan okuma yoluna gitmiş! Güney'in
garantörü o. Kuzey'in garantörü de biziz. İngiltere
kimin garantörü belli değil. Doğu Akdeniz'de yeni
konferans düzenleyelim teklifimize de olumlu
cevap veremediler. Sürekli kaçıyorlar.
(Kıbrıs Rum kesiminin NATO üyeliği):
NATO'nun kendi sözleşmesine baktığımız zaman,
biz olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney
Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün
değil. Artık Yunanistan'ı NATO'ya üye
yaptıkları zamanki gibi bir hükümet yok
Türkiye'de. Biz olduğumuz için de Güney
Kıbrıs'ı asla alamazlar. Burada Türkiye'yi
baypas etmeleri mümkün olmadığına göre,
Güney Kıbrıs'ı almaları da mümkün değildir.
(Maraş'taki taşınmaz mallar)
Burada
birinci derecede en ideal çağrımız, keşke Kuzey
Kıbrıs'taki kardeşlerimiz bu yerler için müracaatlarını
yapıp oraların sahibi olsalar, satın alsalar.
Hatta bu konuda Türkiye'den de gelip burada
mülk sahibi olma noktasına gelenler de olabilir.
Bunların önü açılabilir. Buna mâni bir hâl söz
konusu değil. Güney bu işlere herhalde pek talipli
de olmaz gibi. Buradaki yetkililerden bunları da
duyuyoruz.