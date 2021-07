Türkiye’nin gücünden habersiz şeamet tellalları karanlık fotoğraf çizmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu. Konuşmasına partililerin bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan şunları söyledi:Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.Pek çok sektörde vasıflı-vasıfsız eleman ihtiyacı had safhaya çıktı. Bilhassa belli alanlarda yetişmiş işgücü adeta karaborsaya düşmüş durumda. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Türkiye'nin potansiyelinden, gücünden, büyüklüğünden habersiz şeamet tellalları sürekli tersini söylüyor. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatlerle, yalanlarla, ikiyüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır.Ülkemizi, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasının ehemmiyetine vurgu yapıyoruz.Şu gerçeği hatırlatmak istiyorum, sahada biz varsak, her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak, özellikle karşımızdakilerin söylediği yalanlar ve iftiralar sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Ama biz sahayı boş bırakırsak, o zaman söylenen yalanlar gülleye dönüşüp tepemize düşmeye başlıyor.Brüksel'de biz Miçotakis'le (Yunanistan Başbakanı)yaptığımız görüşmede, kendisine "Bundan sonraüçüncü ülkeyi, dördüncü ülkeyi aramıza koymanınanlamı yok" dedim. Anlaştık. Görüşmemizdensonra sen kalk, Amerika'da ne kadar Türkiye düşmanıvarsa, onları yanına topla! Onlarla berabergüya bize meydan okuma yoluna gitmiş! Güney'ingarantörü o. Kuzey'in garantörü de biziz. İngilterekimin garantörü belli değil. Doğu Akdeniz'de yenikonferans düzenleyelim teklifimize de olumlucevap veremediler. Sürekli kaçıyorlar.NATO'nun kendi sözleşmesine baktığımız zaman,biz olumlu bir cevap vermediğimiz sürece GüneyKıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkündeğil. Artık Yunanistan'ı NATO'ya üyeyaptıkları zamanki gibi bir hükümet yokTürkiye'de. Biz olduğumuz için de GüneyKıbrıs'ı asla alamazlar. Burada Türkiye'yibaypas etmeleri mümkün olmadığına göre,Güney Kıbrıs'ı almaları da mümkün değildir.Buradabirinci derecede en ideal çağrımız, keşke KuzeyKıbrıs'taki kardeşlerimiz bu yerler için müracaatlarınıyapıp oraların sahibi olsalar, satın alsalar.Hatta bu konuda Türkiye'den de gelip buradamülk sahibi olma noktasına gelenler de olabilir.Bunların önü açılabilir. Buna mâni bir hâl sözkonusu değil. Güney bu işlere herhalde pek taliplide olmaz gibi. Buradaki yetkililerden bunları daduyuyoruz.