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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Türkiye’nin gücünden habersiz şeamet tellalları karanlık fotoğraf çizmeye çalışıyor

Türkiye’nin gücünden habersiz şeamet tellalları karanlık fotoğraf çizmeye çalışıyor

Başkan Erdoğan: Salgın yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz pençesine düşmedi. Sektörlerde eleman ihtiyacı had safhada. Yetişmiş işgücü karaborsaya düştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu. Konuşmasına partililerin bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan şunları söyledi:
Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Aşılamayı yaygınlaştırarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.
Pek çok sektörde vasıflı-vasıfsız eleman ihtiyacı had safhaya çıktı. Bilhassa belli alanlarda yetişmiş işgücü adeta karaborsaya düşmüş durumda. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Türkiye'nin potansiyelinden, gücünden, büyüklüğünden habersiz şeamet tellalları sürekli tersini söylüyor. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.
Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatlerle, yalanlarla, ikiyüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır.
Ülkemizi, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasının ehemmiyetine vurgu yapıyoruz.
Şu gerçeği hatırlatmak istiyorum, sahada biz varsak, her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak, özellikle karşımızdakilerin söylediği yalanlar ve iftiralar sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Ama biz sahayı boş bırakırsak, o zaman söylenen yalanlar gülleye dönüşüp tepemize düşmeye başlıyor.

TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA TOPLANIP BİZE MEYDAN OKUDU
(Başkan Erdoğan'ın "Artık güney, kuzey yok" açıklamalarına ilişkin "Süreç Kıbrıs Türk Devleti'ne mi gidiyor?" sorusu üzerine): Brüksel'de biz Miçotakis'le (Yunanistan Başbakanı) yaptığımız görüşmede, kendisine "Bundan sonra üçüncü ülkeyi, dördüncü ülkeyi aramıza koymanın anlamı yok" dedim. Anlaştık. Görüşmemizden sonra sen kalk, Amerika'da ne kadar Türkiye düşmanı varsa, onları yanına topla! Onlarla beraber güya bize meydan okuma yoluna gitmiş! Güney'in garantörü o. Kuzey'in garantörü de biziz. İngiltere kimin garantörü belli değil. Doğu Akdeniz'de yeni konferans düzenleyelim teklifimize de olumlu cevap veremediler. Sürekli kaçıyorlar.
(Kıbrıs Rum kesiminin NATO üyeliği): NATO'nun kendi sözleşmesine baktığımız zaman, biz olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değil. Artık Yunanistan'ı NATO'ya üye yaptıkları zamanki gibi bir hükümet yok Türkiye'de. Biz olduğumuz için de Güney Kıbrıs'ı asla alamazlar. Burada Türkiye'yi baypas etmeleri mümkün olmadığına göre, Güney Kıbrıs'ı almaları da mümkün değildir.
(Maraş'taki taşınmaz mallar) Burada birinci derecede en ideal çağrımız, keşke Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimiz bu yerler için müracaatlarını yapıp oraların sahibi olsalar, satın alsalar. Hatta bu konuda Türkiye'den de gelip burada mülk sahibi olma noktasına gelenler de olabilir. Bunların önü açılabilir. Buna mâni bir hâl söz konusu değil. Güney bu işlere herhalde pek talipli de olmaz gibi. Buradaki yetkililerden bunları da duyuyoruz.

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Türkiye’nin gücünden habersiz şeamet tellalları karanlık fotoğraf çizmeye çalışıyor
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