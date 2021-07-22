Ünal: Muhalefet haftada 30-40 yalan söylüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
, Kahramanmaraş Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Ünal, bir gazetecinin muhalefetin erken seçim çağrılarını hatırlatması üzerine, muhalefetin ciddi işler yapmadığını ve sürekli yalanlara başvurduğunu savundu. Muhalefetin haftalık 30-40 yalan söylediğini ve AK Parti olarak haftanın yalanları diye seri yayınlamaya başladıklarını ifade eden Ünal, "Muhalefeti ciddiye alabilmemiz için her şeyden önce muhalefetin ciddi işler yapması gerekiyor" dedi.