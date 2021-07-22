Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ünal: Muhalefet haftada 30-40 yalan söylüyor
Giriş Tarihi: 22.7.2021

Ünal: Muhalefet haftada 30-40 yalan söylüyor

AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Ünal, bir gazetecinin muhalefetin erken seçim çağrılarını hatırlatması üzerine, muhalefetin ciddi işler yapmadığını ve sürekli yalanlara başvurduğunu savundu. Muhalefetin haftalık 30-40 yalan söylediğini ve AK Parti olarak haftanın yalanları diye seri yayınlamaya başladıklarını ifade eden Ünal, "Muhalefeti ciddiye alabilmemiz için her şeyden önce muhalefetin ciddi işler yapması gerekiyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal: Muhalefet haftada 30-40 yalan söylüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA