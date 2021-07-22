Vali, sosyal medyadan uyardı

Kocaeli'nin Karadenize kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde son 1 haftada 7 boğulma vakası meydana geldi. Son iki gündürde olumsuz hava şartları nedeniyle, deniz dahada tehlikeli hale geldi. Önceki gün 2 kişinin boğulması ve sabah saatlerinde 23 yaşındaki Özcan D. isimli gencin kaybolması üzerine, bütün Kandıra sahillerinde kırmızı bayrak çekilerek denie girmenin yasaklandığı duyuruldu. Kaybolan genci arama çalışmaları devam ederken, Kaymakamlığın almış olduğu karar denize girme yasağı sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından tatilcilere seslendi.

Yavuz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı. "Kandıra İlçemizde tatil yapan değerli misafirlerimiz, Aşırı dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeniz hava şartları düzelinceye kadar yasaklanmıştır. Can kayıpları yaşamamak için lütfen uyarı ve ikazlara uyalım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim." dedi.