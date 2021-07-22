Yargıya mahkeme desteği

Kararnameyle, İstanbul'da, 5 İcra Mahkemesi, 6 İş Mahkemesi ve 9 Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere 20 mahkeme, İstanbul Anadolu'da ise 10 Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 İş Mahkemesi ve 4 Aile Mahkemesi olmak üzere 24 mahkeme bölünerek güçlendirildi. Adana'da, 5 Asliye Ceza, bir Tüketici, iki İnfaz Hakimliği, 2 Asliye Hukuk, 6 İş Mahkemesi olmak üzere 16 mahkeme faaliyete geçirildi. En çok mahkeme kurulan illerden biri ise Başkent Ankara oldu. Ankara'da 25 Asliye Ceza, 18 Asliye Hukuk, 10 Aile, 23 İş, bir Çocuk Mahkemesi olmak üzere 77 mahkeme hayata geçirildi. Bir Asliye Ceza Mahkemesi ise bölünerek güçlendirildi. Antalya'da ise Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi faaliyete geçerken, bir Sulh Hukuk Mahkemesi bölünerek güçlendirildi. Bakırköy'de 11 İş, 2 İnfaz Hakimliği, bir Tüketici Mahkemesi olmak üzere 14 mahkeme faaliyete geçirildi, bir Aile Mahkemesi ise bölünerek güçlendirildi. Küçükçekmece'de, 6 Asliye Ceza, 7 Asliye Hukuk, bir İcra, 2 Aile, 4 Sulh Hukuk Mahkemesi olmak üzere 20 mahkeme faaliyete geçirildi.



173 YENİ MAHKEME

Yargıdaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan planlamayla Bursa'da 3 Asliye Ceza, 2 İnfaz Hakimliği, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi olmak üzere 8 mahkeme faaliyete geçirildi. Diyarbakır'da bir Asliye Ticaret Mahkemesi faaliyete geçirilirken bir Kadastro Mahkemesi de bölünerek güçlendirildi. Gaziantep'te, bir Ağır Ceza, 2 Asliye Ceza, 3 Asliye Hukuk, 2 İnfaz Hakimliği, 2 Sulh Hukuk, 2 İş Mahkemesi olmak üzere 12 mahkeme faaliyete geçirildi. Bir Asliye Ceza Mahkemesi de bölünerek güçlendirildi. İzmir'de, 2 Asliye Hukuk, bir İnfaz Hakimliği, bir İş Mahkemesi olmak üzere 4 mahkeme faaliyete geçirildi. Kayseri'de, 4 İş, 3 Asliye Hukuk, bir Sulh Hukuk Mahkemesi olmak üzere 8 mahkeme faaliyete geçirildi. Bir İnfaz Hakimliği de bölünerek güçlendirildi. Kocaeli'nde, 3 Asliye Ceza, 4 İş, 2 Asliye Hukuk, 2 İnfaz Hakimliği, bir Aile Mahkemesi olmak üzere 12 mahkeme faaliyete geçirildi.



Anılan mahallerde 173 mahkeme faaliyete geçirilirken, 52 mahkeme ise yüzde 50 bölünerek güçlendirildi.