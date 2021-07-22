Yasin Börü’nün annesine bayram ziyareti

Diyarbakır
'da, Kobani
eylemleri sırasında kentleri yakıp yıkan terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü
'nün annesini AK Partili kadın milletvekilleri bayramda yalnız bırakmadı. Kurban Bayramı
'nın ikinci günü et dağıtırken hunharca katledilen Yasin Börü'nün acısını yüreğinde taşıyan anne Hatice Börü'ye AK Partili Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti
Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat bayram ziyaretinde bulundu. Anne Hatice Börü, oğlunu şehit eden teröristler yüzünden bayramı bayram gibi yaşayamadığını söyledi. AK Partili kadın milletvekilleri ziyaret sırasında sohbet ettikleri anne Börü'nün acısını paylaştı. HDP'nin çağrısı ile terör örgütü PKK, Kobani'deki çatışmalar bahane ederek 6 Ekim 2014'te Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde şehirleri yakıp yıkmıştı. 7 Ekim 2014'te Diyarbakır'da arkadaşlarıyla birlikte kurban eti dağıtan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş ile birlikte katledilmişti.