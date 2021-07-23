İBB 397 taksinin izin belgesini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME tarafından daha önce belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle ilgili 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerini askıya aldığını açıkladı. İlgili araçlara, yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde daha önce uyarı yapıldığını ancak araçların, entegrasyonu gerçekleşmeyen taksimetre sistemini kullanmaya devam ettiklerinin tespit edildiğini belirtildi.



İstanbul'da faaliyet gösteren dört taksimetre firmasından tüm taksilerin yaklaşık yüzde 96'sına denk gelmekte olan üçü bu entegrasyonu yapma konusunda İBB işbirliği içerisinde olduğu ifade edildi. Fakat İstanbul Havalimanında yer almakta olan araçlarda taksimetrelerde gereken bu entegrasyonu gerçekleştirilmediği iddia edildi. Bunun yanı sıra, İBB tarafından tamamen ücretsiz verilen cihazların söküldüğünün de tespit edildiği öne sürüldü.



2020 OCAK AYINDA UYARILAR YAPLDI



İBB tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi ile kurulumu yapılan araç içi kamera sistemlerini de kapsayan sistemlerin söküldüğü tespit edildi. Ayrıca Taksi Yönetim Merkezi ile entegrasyon yapılmadığı hususu 23 Ocak 2020'de resmi yazı ile daha sonrasında ise denetim ekiplerince ve İBB tarafından defalarca yapılmış olmasına rağmen herhangi bir ilerleme söz konusu olmadı. Haziran ayı içerisinde, söz konusu alanda faaliyet gösteren taksimetrelerin diğer taksimetrelere göre daha fazla ücret hesapladığı şikayetleri vatandaşlarca İBB'ye ulaşmaya başladı. İBB, bunun üzerine yeniden bir inceleme süreci başlattı.



Bu kapsamda ilgili kurum olan Bilim ve Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü ile bu başvurular paylaşılarak ilgili taksimetrelerin denetlenmesi istenildi. Bu denetime ek olarak İBB, kendi sistemleri üzerinde de incelemeler başlattı. İnceleme sonucu; söz konusu taksimetreleri kullanan araçlardan önemli bir kısmının İBB Ruhsat sistemine bu taksimetreyi kullanmaya başlamadan önce kullanmış oldukları bir diğer taksimetreye ilişkin evrakları yükledikleri tespit edildi. Bu tespitin yapılmasından sonra İBB, ilgili esnafa SMS yoluyla bilgilendirmede bulundu; fakat aradan geçen beş güne rağmen 7 gün- 24 saat açık olan online sistemde herhangi bir esnafın aracında değişiklik yapılmadığı gözlemlendi. Bunu üzerine İBB, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) 145. Madde'de tanımlanan, "E-Tuhim sistemine girilen bilgilerin yanlış veya eksik beyan edilmesi durumunda, bilgiler doğrulanıncaya kadar ilgili izin belgesi askıya alınır" hükmünü devreye koyarak 397 aracın güzergah kullanım izin belgeleri askıya aldı.



TARAFLAR PAZARTESİ BİR ARAYA GELİYOR



İstanbul halkını ve gelen turistleri mağdur eden bu sorunun çözümü için İBB, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Havaalanı Taksiciler Kooperatifi bir araya gelip, konuyu detaylıca ele alacak, entegrasyon için gereken işlemleri konuşacak. Öte yandan Havalimanı Taksicileri ise İBB tarafından yapılan açıklamanın hatalı olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı'nda insanları işsiz bıraktığına değinen taksiciler, "Aramızda 2 hafta önce ruhsatını yenilemiş kişiler var. Madem iptal edilecekti neden o esnada uyarı yapılmadı? Burada bir art niyet var. UKOME toplantısı öncesinde bir gözdağı vermek istediğini düşünüyoruz. Ancak inşallah Pazartesi günü bir çözüme kavuşur" ifadelerini kullandı.