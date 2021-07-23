İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Ölümlü kazaları sıfırlamak istiyoruz

Kocaeli Kartepe ilçesinde uygulama noktasına gelen İnce'ye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdür yardımcıları Yusuf Aydın, Murat Şeker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman eşlik etti.

Burada polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere katılan İnce, kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti. Trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarda bulunan vatandaşlara pişmaniye, çocuklara ise çeşitli hediyeler veren İnce, ailelerle fotoğraf çektirdi.





"ÖLÜMLÜ KAZALARI SIFIRLAMAK İSTİYORUZ"



Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan bakan yardımcısı Muhterem İnce, "İçişleri Bakanlığı olarak 13 günlük bayram trafik tedbirleri programı planlaması yaptık. Bayram dönüşleri başladı. Bu dönüşlerin nasıl gittiğini yerinde görmek, arkadaşların uygulamalarını yerinde bizzat görüp, vatandaşlara da trafik kurallarını yeniden hatırlatmak amacıyla uygulamalara katılıyoruz. Türkiye'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Kocaeli' deyiz. Kocaeli'de valimiz başta olmak üzere emniyet, jandarma, belediyelerimiz yoğun çalışıyoruz. Hedefimiz kazaların sıfır olduğu günleri görmek. Sıfır vizyon hedefiyle kazaları sıfırlamak istiyoruz. Ölümlü kazaları sıfırlamak için var gücümüzle çalışıp tedbirlerimizi alıyoruz."



"KOCAELİ'DE 65 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ"



Kurallara riayet ettiğimiz sürece bu hedeflere ulaşırız. Bayram süresince almış olduğumuz tedbirlerle ölümlü kazaları düşündüğümüzde son 10 yılı değerlendirdiğimizde yüzde 36'bir düşüş meydana geldi. Bu bayram sürecinde Kocaeli'de 65 bin araç kontrol edildi. 57 vatandaşa kemer takmadığı için işlem uygulandı. 27 vatandaşa cep telefonu konuşurken işlem yapıldı. Dolayısıyla bunların hepsini sıfırlarsak, ölümlü kazalarda sıfırlanmış olur. Yollarda giderken benimde dikkatimi çekiyor, sinyal kullanmadan şerit değiştirme olayları meydana geliyor. Bunu özellikle makas atmak, şerit değiştirmek kazalara etki eden etkenlerden bir tanesi."





"OYUNCAK VE PİŞMANİYE"



Motosiklet kazalarında önemli artış var. Kask yoksa ölümle sonuçlanabiliyor. Buradan vatandaşlara çağrımız lütfen motosiklet kullanırken, kasksız kullanmayın. Tedbirlerimizi alalım. Denetimlerimiz bayram süresince etkili bir şekilde devam etti. Dönüş süresince de devam ediyor. Havadan denetimlerimiz havadan da drone ve helikopterle devam etti. Dönüş yoğunluğu başladı. Gerekli tüm tedbirleri aldık. Bayram süresince 226 bin 582 personelimiz ve 35 trafik personelimiz sahadaydı. Otobüslere sivil denetimler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kurallarına uymaları gerektiği noktasında uyarılarda bulunarak Kocaeli'nin meşhur tatlısı pişmaniye ikramında bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklara ise oyuncak hediye etti.