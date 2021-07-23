Lüks otelde şüpheli ölüm! Rus kadın gözaltında!

Rusya'dan İstanbul'a ticari ve turistik amaçlı ziyarete gelen genç Rus, yanında bulunan biri bebek 2 kız çocuğuyla lüks bir otele yerleşti. Akşam saatlerinde bebeğini uyutan genç anne sabah kalktığında bebeğinin hareket etmediğini fark ederek durumu otel yetkililerine bildirdi. Otel görevlileri tarafından taksiye bindirilen anne bebeği en yakın hastaneye götürdü.

BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE ANNE ŞÜPHELİ

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük bebeğin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Durumun hastane polisine bildirilmesinin ardından Rus anne Olesya M., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. soruşturma kapsamında karakolda ifadesine başvurulan Olesya M., Türkiye'ye sık sık ziyarete geldiğini, 2 kız çocuğunu da İstanbul'da bulunan özel bir hastanede dünyaya getirdiğini olay günü saat 21 sıralarında bebeğine mamasını yedirdikten sonra uyuttuğunu 3 saat sonrada kendisinin uyuduğunu belirtti.

OTOPSİ ÖLÜM NEDENİNİ ORTAYA ÇIKARACAK

Genç anne ifadesinin devamında sabah kalktığında bebeğinin hareketsiz olduğunu fark edince durumu otel yetkililerine haber verdiğini ve hastaneye götürdüğünü, bebeğinin herhangi bir hastalığının olmadığını söyledi. Olesya M., ifadesinin ardından serbest bırakılırken savcılık bebeğin şüpheli ölüm nedeninin ortaya çıkması için cesedin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak otopsi yapılmasını istedi.