Muş’ta 23 bin dekar alanda ekimi yapıldı

Muş'ta 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan ayçiçekleri tarlaları sarıya boyadı.

Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından yaklaşık 23 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçekleri, uçsuz bucaksız tarlalarda sarı rengiyle kartpostallık manzara oluşturuyor. İlkbahar mevsimiyle ekimi yapılan ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla eşsiz güzellik ortaya çıktı. Doyumsuz seyir zevki sunan ayçiçeği tarlalarından kent ekonomisine yaklaşık 28 milyon liralık katkı bekleniyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Hanifi Yağmur, gazetecilere Yıldız Tadım Alparslan İşletmesince 22.593 dekar alana ekimi gerçekleştirilen siyah ve beyaz ay çekirdeğinden yaklaşık 4 bin ton ürün elde edilmesi hedeflenerek il ekeniminse yaklaşık 28 milyon lira katkı sağlayacağını belirtti. Bu yıl 21 bin 664 dekar alanda çerezlik ayçiçeği, 934 dekar alanda da yağlık ayçiçeği üretimi yaptıklarını anlatan Yağmur, çerezlik ayçiçeğinden dekar başı ortalama 150 kilogram verim, yağlık ayçiçeğinden ise 250 kilogram civarında verim beklediklerini söyledi. Yağlık ayçiçeğinde sulu tarım yaptıklarını kaydeden Yağmur, "Ortalama olarak 27 milyon lira çerezlik ayçiçeğinden, 1 milyon lira ise yağlı ayçiçeğinden Muş ekonomisine katkı bekliyoruz. Ekimi yapılan ayçiçekleriyle Muş Ovası sarıya boyanmış durumdadır. Bu oluşan görüntülerle burası fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası haline gelmiştir. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte civardaki vatandaşlar gelip fotoğraf çekimleri yapmaktadırlar" dedi.