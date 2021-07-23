PKK’nın sözde Erzurum sorumlusu öldürüldü

Eren-15
Operasyonu kapsamında Ağrı-Patnos
ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon düzenlendi. İHA-SİHA destekli operasyonda aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirildiği belirtilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 PKK terör örgütü üyesi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 teröristin komandolar
tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.