Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sel felaketinin vurduğu Rize Güneysu'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin en sert vurduğu il olan memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, Cuma namazını baba toprağı Güneysu'da kıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sevgili Güneysulular, sevgili hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen balşında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. İki bayramı bugün bir arada kutluyoruz, aynı zamanda Cuma...

Hem Rizeli hem de Artvinli kardeşlerimiz hem de bizler sel felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Metrekareye Güneysuda 214 kg, Madenli'de 188 kg yağış heyelan ve sele neden oldu. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, 2 kardeşimizin bulunması için yoğun çaba gösteriliyor. Murgul'da da 1 kayıp vatandaşımızın aranma çalışmaları sürüyor. Arhavi'de bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur.

Gerek AFAD, gerek sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile kira, taşınma masrafları gibi ilgili ödemeler yapılmaya başlanmıştır. İlimize acil kullanım için tahsil edilen 18 milyon TL'den 3 milyon TL'si vatandaşlarımıza sunulmuştur.

500 KONUT, 50 KÖY EVİ YAPILACAK

4 bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, yaraların süratle sarılması için projelerimizi hızla devreye alıyoruz. TOKİ eli ile çalışmalarımızı başlattık. Alında ahırı, üstünde evi olan yöresel evlerimizi hayata geçireceğiz. 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık.

Yakında inşallah geleceğim, geldiğimde Sahara Tüneli'nin açılışını yapacağız. Rize'mizde hayyatı normalleştirecek adımları hızla atacağız.