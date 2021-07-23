Süper tatil! Yatacak yerleri yok!

REZERVASYON UYARILARI DİKKATE ALINMADI

Talep patlaması yaşanan kentlerde, yoğunluk yüzünden istenmeyen manzaralar ortaya çıktı. Sektör temsilcileri ve belediye başkanlarının rezervasyon uyarıları dikkate alınmadı. Tesisler, mavi turlar ve umumi hizmetler ve denetimler yetersiz kaldı. Kamp alanları doldu taştı, bazı sahiller otoparka döndü. Tatilcilerin, arkalarında bıraktıkları ve neden oldukları hoş olmayan görüntüler, yöre halkı isyan etti.