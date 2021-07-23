TBMM Başkanı Şentop'tan "Erzurum Kongresi'nin 102. yıldönümü" mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Erzurum Kongresinin 102'nci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadelemizin en önemli safhalarından biri 102 yıl önce Erzurum'da yaşanmıştır. 30 Ekim 1918'de imza edilen Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında düşman kuvvetlerinin Anadolu'yu hile ve desise ile işgal etmeleri sonrasında başlattığımız İstiklal Mücadelemizin zaferle neticelenmesindeki en önemli adımlardan biri 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi ile atılmıştır. 2 Kasım 1918'de Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasıyla birlikte Anadolu'da başlatılan yerel mukavemet hazırlıkları 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi ile önemli bir olgunluğa erişmiş ve dağınık haldeki millî kuvvetlerin bir merkezde toplanması hususunda Erzurum Kongresi önemli bir boşluğun doldurulmasını sağlamıştır.

"MESAJ BÜTÜN DÜNYAYA ULAŞTIRILMIŞTIR"

Anadolu'nun doğudaki kalesi olan Erzurum, toplanan kongre ile İstiklal Mücadelemizin irade merkezi olma hüviyetine kavuşmuş ve alınan kararlar ile tarihî hüviyeti bir kez daha tespit edilmiştir. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun vurgulandığı kongrede hangi şart altında olursa olsun milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkılacağı vurgulanmıştır. Böylece Paris ve Londra Konferanslarında alınan kararlarla milletimizi hacir altına alma planlarının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği mesajı bütün dünyaya ulaştırılmıştır.

"İSTAKBAL YOLCULUĞUMUZU DEVAM ETTİRME KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İki hafta süren müzakereler neticesinde alınan kararların oluşturduğu heyecan dalgası vatanımızın her köşesinde hürriyet ve bağımsızlığımıza kavuşma konusunda aziz milletimizin umut ve inancını pekiştirirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılması yolundaki irade de teyit edilmiş, tahkim edilmiştir. Emperyalist devletlerin meşum şark planlarını bozan aziz milletimizin hürriyetine kavuşmasında, devletimizin bağımsız devletler ailesinin şerefli bir üyesi olmasında 102 yıl önce Erzurum'da toplanan kongrede alınan kararların büyük katkısı olmuştur. Bugün de millet ve devlet olarak Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda varlığımızı ve birliğimizi muhafaza ederek istikbal yolculuğumuzu devam ettirme irade ve kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor, kongre başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kongreye katılan mümtaz merhum üyeleri rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum."