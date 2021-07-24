3.5 milyon kitaplı bilgi hazinesi kapılarını açıyor

KKTC'de 2 üniversite 1 kampüsün oluşturduğu kütüphanede bulunan 3,5 milyon adet basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağa erişim imkanı dünya bilgi hazinesinin kapısını açıyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ile Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphaneleri, Kıbrıs konusunda yazılmış ilk kitaplardan günümüzde yazılan kitaplara kadar birçok eserin yer aldığı kitapları bünyesinde barındırarak adeta bir Millî Kütüphane kimliğine bürünüyorlar.

MİLLÎ KÜTÜPHANE KİMLİĞİ

Kütüphaneler, imkan verdikleri olanaklarla bir çok konuda özel içeriklere erişim de sağlıyor. Adanın tarihine ışık tutan belgeler arasında Kıbrıs'taki çeşitli kurumların resmi yazışmalarının yanı sıra adada meydana gelen birçok siyasi, sosyal ve ekonomik olayla ilgili bilgiler araştırmacıların ve meraklılarını bekliyor. Kütüphaneler de erişime açılan arşivler dışında her birinde özel bir Kıbrıs bölümü de barındırıyor. Bu bölümde ada konusunda yazılmış ilk kitaplardan günümüzde yazılan kitaplara kadar birçok eser yer alıyor. Bu özellik ise kütüphaneleri adeta bir Millî Kütüphane kimliğine büründürüyor.

BİLGİ MÜZESİ

Modern binaları ile geleneksel kütüphaneciliğinin bölgedeki en önemli örnekleri arasında yer alan kütüphaneler, ev sahipliği yaptığı nadide eserlerle bir kütüphanenin yanı sıra adeta bir bilgi müzesi olarak da dikkat çekiyor. Başta edebiyat, tarih, din ve sanat alanlarında olmak üzere binlerce nadir eser, araştırmalar, el yazma kitaplar, kişisel koleksiyonlar, ansiklopediler, fermanlar, haritalar, ülkemiz araştırmacılarının önemli eserleri ile CMC arşivi yer alan kütüphanelerde ayrıca birçok siyasetçi, düşünür, tarihçi, araştırmacı ve edebiyatçının özel koleksiyonları da halkla buluşuyor