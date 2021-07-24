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Giriş Tarihi: 24.7.2021 12:16 Son Güncelleme: 24.7.2021 12:26

Adalar çöplerle doldu! Belediye seyretti

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Adalar çöplerle doldu! Belediye seyretti

Toplanmayan çöpler Adalar’da kronik sorun haline geldi. Daha önce Büyükada ve Heybeliada’da görülen çöp dağları bu kez Burgazada’da da ortaya çıktı. Ada sakinleri belediyenin çöpleri haftalardır toplamamasından dolayı dert yandı.

Adalar Belediyesi toplanmayan çöpler nedeniyle yine gündemden düşmüyor. Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olması nedeniyle İstanbullular Adalar'a akın etti. Bu durum adalar sakinlerinin ve ziyaretçilerinin atıklarıyla Adaların çöplerle dolmasına neden oldu.



Adalar Belediyesi ise biriken çöpleri toplamayı unuttu. Haftalardır toplanmayan çöpler nedeniyle çöpler birikti. Sokak hayvanlarının çöplerden beslenmesi, toplanmayan çöplerin sokak hayvanları tarafından parçalanarak dağıtılması, yiyecek bulamayan sokak hayvanları çareyi çöplere atılan yiyecekleri yemekte bulurken ortaya çıkan görüntüler vicdan sızlattı. Aç kalan sokak köpeklerinin çöp konteynerlerine tırmanarak içine girmesi ve orada çöpler arasında yiyecek araması çirkin görüntülere neden oldu.



Pandemi döneminde bu görüntüler insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken Burgazadası'ndaki görüntülerde ise 5 gündür toplanmayan çöpler Burgazadalıları çileden çıkarttı. Çöplerden oluşan sivrisinek ve sinekler Burgazadalıları canından bezdirdi. Adalılar, çevre ve toplum sağlığının korunması konusunda belediyelerin yetkili kılındığını ancak ortada bir belediye göremedikleri belirtti.

Öte yandan Adalar Belediyesi ise toplanmayan çöplerden dolayı şikayetlerini dile getiren vatandaşlara, adaya gelen ziyaretçilerin özensiz davranması nedeniyle çöplerin biriktiğini belirtti.

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Adalar çöplerle doldu! Belediye seyretti
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