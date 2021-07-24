AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri:

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki, dondurma dağıtıp fotoğraf çektirirken sohbet ettiği kişilerin de taleplerini dinledi.

Talas paraşüt inme alanında açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak "Kılıçdaroğlu özel bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de yapılan herhangi bir hayırlı işe 'Evet.' dediğini daha duymadım. Devletin yararına olan herhangi bir projeye 'Doğru.' dediğini de duymadım. Yapılan güzel bir işe 'Evet Türkiye bunu kazandı, güzel oldu.' dediğini de duymadım. Her işte bir muhalefet ve karşı çıkma. 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın kötüdür.' deme alışkanlığını devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, dış meselelerle ilgili muhalefet edilirken de önceliğin milli menfaatler olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Evet muhalefet etmek belki bir şeylere karşı çıkmayı gerektirebilir ancak birtakım yurt dışı ilişkilerimizde Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez. Böyle konularda hükümet her kim ise desteklenir. Senelerce biz de muhalefettik. İçimizde muhalefetimizi yapardık ama bir başbakanımız yurtdışına gittiği zaman gönlümüzde bir heyecan dalgası olurdu, başarılı olması için dua ederdik ve ayakta alkışlardık. Evet, aykırı düşünebiliriz, bakış açımız, yaşam tarzımız farklı olabilir ama meselelere genel bakışta milli ve yerli olmak gerekli diye düşünüyorum. Milli meselelerde de Kıbrıs konusu olduğunda da Akdeniz'de Türk insanının gücünü ortaya koyması gerektiğinde de Karadeniz'deki menfaatlerimiz söz konusu olduğunda da Azerbaycan, Libya, Afganistan gibi konular söz konusu olduğunda da hepimizin birlik olması lazım çünkü buralarda önemli olan Türkiye'nin ve Türk insanının menfaatidir ama ne yazık ki muhalefette bunu göremiyorum. Bu da bizim en çok üzüldüğümüz konu. Artık söylenen yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına alıştık. Yapacak bir şey yok, o konuda da takdir milletimizin."

Özhaseki'ye ziyaretlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve partililer eşlik etti.