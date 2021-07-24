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Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Habere yapılan alçak saldırıya sert tepki
Giriş Tarihi: 24.7.2021 15:45 Son Güncelleme: 24.7.2021 15:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Habere yapılan alçak saldırıya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Habere yapılan alçak saldırıya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların A Haber muhabirlerine karşı yapılan alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik: "Şiddet asla kabul edilemez. Şiddete başvurmak sadece acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken, hedef göstermenin devam etmesi barbarlık ve suçtur. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların A Haber muhabirlerine karşı yapılan alçak saldırıya sosyal medya platformu Twitter'dan yayınladığı mesajla sert tepki gösterdi.

Çelik İBB Sözcüsü Murat Ongun'un alçak saldırıyı yapan cankurtaranları savunarak vandallığı desteklemesini de sert bir dille eleştirdi.

Ömer çelik " A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla kabul edilemez. Şiddete başvurmak sadece acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken, hedef göstermenin devam etmesi barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun. " dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Habere yapılan alçak saldırıya sert tepki
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