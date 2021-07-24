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Giriş Tarihi: 24.7.2021 16:19 Son Güncelleme: 24.7.2021 16:22

AK Parti'den dikkat çeken Ayasofya paylaşımı!

AA
AK Parti'den dikkat çeken Ayasofya paylaşımı!

AK Parti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Zincirlerini kıran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin ibadete açılışının 1. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Videoda, "İnancınla varsın başın secdeye, atan Fatih'in çağ açıp çağ kapattığı yerde, yürür üstüne zalimin silkelensin cihan yerinden. Kır zincirleri ki Fatih'in mirası can bulsun yeniden." ifadeleri kullanıldı.

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AK Parti'den dikkat çeken Ayasofya paylaşımı!
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