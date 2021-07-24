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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:15

Alanya Kızılay bayramda çocukları sevindirdi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Kızılay bayramda çocukları sevindirdi

Türk Kızılay Alanya Şubesinin organizasyonunda çocuklar ve gençler birlikte şeker tadında bir gün geçirdiler.

Kızılay Alanya Gençlik Kollarının organizasyonunda, gençler harçlıklarından arttırdıkları paraları bağışlayarak çocukları sevindirdiler. Yetim çocukların bir günlük mutluluğu gözlerinden okundu. Şube yetkilileri yaptıkları açıklamada ihtiyaç sahibi veya zor durumda olan tüm çocukların yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdiler. Her yıl çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim bursu ve benzeri desteklerinin süreceğini belirttiler.
Bu mutluluğa ortak olan tüm gönüllü arkadaşlara teşekkür ettiler.

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Alanya Kızılay bayramda çocukları sevindirdi
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