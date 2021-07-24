Alanya Kızılay bayramda çocukları sevindirdi

Kızılay Alanya Gençlik Kollarının organizasyonunda, gençler harçlıklarından arttırdıkları paraları bağışlayarak çocukları sevindirdiler. Yetim çocukların bir günlük mutluluğu gözlerinden okundu. Şube yetkilileri yaptıkları açıklamada ihtiyaç sahibi veya zor durumda olan tüm çocukların yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdiler. Her yıl çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim bursu ve benzeri desteklerinin süreceğini belirttiler.

Bu mutluluğa ortak olan tüm gönüllü arkadaşlara teşekkür ettiler.