Alanya'da Başkan Yücel basınla bir araya geldi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 'Basın Bayramı'nda basın çalışanları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, şehrin yönetiminde kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını söyledi. Yücel, basının bölgenin değerlerinin korunması için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, '24 Temmuz Basın Bayramı' dolayısıyla ilçedeki basın kuruluşlarının çalışanlarını kahvaltıda ağırladı. OCCO Beach Clup'te düzenlenen kahvaltıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ve AGC Eski Başkanlarından Necati Masatlı, Servet Sipahioğlu ve basın kuruluşlarının çalışanları katıldı. Kahvaltıda konuşan AGC Başkanı Coşkun, 24 Temmuz için son günlerde bayram kelimesinden ziyade dayanışma demeyi tercih ettiklerini söyledi.

Coşkun, "Çünkü bayramlıktan kısmen çıktı. 1908'den bu yana 113 yıldan bu yana kutlanan bir bayram olması özelliğine rağmen artık günümüz şartları, basın bayramının doğuş nedeni özgürleşmeyle ama biz medya kuruluşları, gazeteciler sanki özgürleşme mücadelesi vermiyoruz. Özgürleşmenin önündeki en büyük nedenlerden ekonomik sorunlarla boğuşuyoruz. Çok bayram değil ama bir şekilde kutlayarak, dayanışarak buna anlam katmaya çalışıyoruz. Daha fazla mücadeleye, dayanışmaya ihtiyacımız var ki sorunlarımızın üstesinden gelebilelim. Bunlar sözcüklerde kalmasın" dedi.





"EN BÜYÜK PAYI SİZ SAĞLIYORSUNUZ"



Basın çalışanlarının Basın Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Yücel de, gazetecilerin her zaman kendilerinin gözleri ve kulağı olduğunu söyledi. Yücel, "İnanın sizlerin nasıl zorluklarla çalıştığını biliyoruz ama biz de yerel yöneticiler olarak elimizden gelen desteği sizlere sunmaya çalışıyoruz. Çünkü size çok ihtiyacımız var.

Bizim şehrimiz tek yönlü bir şehir değil. Bizim şehrimiz turizm, medeniyet, tarih, kültür şehri. Ticaret şehri hatta üniversitelerin şehri. Şehrin vizyonuna ve misyonuna sahip, gelişime ve değişime açık bir bölge olduğu için burada en büyük payı siz sağlıyorsunuz. Burada şahsım ve bölge halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Şunu bilin ki bu şehir her şeyin en güzeline layık.

Çünkü ne kadar şehirleri gezsek de kendi şehrimiz gibisi yok. Bu şehri yönetmek çok zor ama sizler bize çok kolaylıklar sağlıyorsunuz. Bizler de bu bölgenin her zaman değişimine, gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Şu bayram arasında göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı, bölgeye kazandırdığımız değerlerin korunabilmesi için sizler de bizimle beraber gece gündüz çalıştınız. Bu değerleri korumak için elinizden geleni yaptınız" diye konuştu.