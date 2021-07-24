Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz

"YOL ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Altun, "Bu yoğun ve zorlu süreçte büyük bir gayret ve samimiyetle çalışan @iletisim ailemizdeki yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye markasını güçlendirmek adına bizlere katkı sağlayan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.