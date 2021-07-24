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Giriş Tarihi: 24.7.2021 22:18 Son Güncelleme: 24.7.2021 22:34

Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz

Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın 3. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İletişim Başkanlığımızın 3. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye’nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

Cumhubaşkanlığı İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü nedeniyle Fahrettin Altun sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Dezenformasyona karşı mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Altun, "Bugün, İletişim Başkanlığımızın 3. kuruluş yıl dönümü. Cumhurbaşkanımızın emrinde Türkiye'nin iletişim stratejisini oluşturmak, Türkiye markasını güçlendirmek, dezenformasyona karşı hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz

"YOL ARKADAŞLARIMA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Altun, "Bu yoğun ve zorlu süreçte büyük bir gayret ve samimiyetle çalışan @iletisim ailemizdeki yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye markasını güçlendirmek adına bizlere katkı sağlayan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz
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