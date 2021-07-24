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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:43

Başkan Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü

İHA

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kurban Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşerek bayramını kutladı.

Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, Ahıskalı Türklerin durumunu soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalı Türklerin durumu, yapılan çalışmalar ve diğer konularda bilgi verdi.

Oldukça samimi geçen bu telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, bu vesileyle tüm Ahıskalı Türklerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, her zaman onların yanında olduğunu, Türkiye Devletinin Ahıskalı Türklere verdiği desteği her platformda devam ettireceğini vurguladı.

Genel Başkan Kassanov ise DATÜB olarak, bizleri unutmayan, bayramımızı tebrik eden, desteğini esirgemeyin Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız ifadelerine yer verdi.
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Başkan Erdoğan ve DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile telefonla görüştü
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